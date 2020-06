NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (25.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Novavax habe es zwar keine kurstreibenden Nachrichten gegeben, sondern die Idee, dass es einerseits die steigenden Infektionszahlen und andererseits die Unternehmen gebe, die an einem Impfstoff bzw. einem Medikament für Covid-19 arbeiten würden. Das habe gestern viele Werte nach oben getrieben. Die Novavax-Aktie hat bei 77,50 USD und somit auf dem höchsten Stand seit Jahren gelegen, was einem Anstieg von 10% entspricht, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.06.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:72,90 EUR +5,94% (25.05.2020, 12:30)