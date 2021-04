Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (07.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Novartis treibe sein Portfolio im Bereich der Radioligandentherapien (RLT) weiter voran. Zu diesem Zweck sei der Konzern mit Artios Pharma eine globale Forschungskooperation eingegangen. Konkret gehe es dabei um die Entdeckung und Validierung von sogenannten DNA-Schadensreaktionen (DNA Damage Response, DDR), wie aus einer Mitteilung von Artios am Mittwoch hervorgehe.Im Rahmen der Vereinbarung werde Novartis eine Vorauszahlung von 20 Millionen Dollar leisten und kurzfristige Forschungsmittel zur Unterstützung der Zusammenarbeit bereitstellen. Artios habe demnach Anspruch auf Meilensteine in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Zulassung und Umsatz sowie auf Lizenzgebühren auf dem Nettoumsatz der von Novartis vermarkteten Produkte.Vor Kurzem habe Novartis einige positive News von der Studienfront erzielen können. Unter anderem habe die Phase-3-Studie VISION, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von 177Lu-PSMA-617 bei Patienten mit einer bestimmten Form von metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) im Vergleich zur besten Standardtherapie untersucht worden sei, ihre Ziele erreichen können.Bei 177Lu-PSMA-617 handle es sich um eine zielgerichtete Radioligandentherapie. Zu den Zielen habe das Gesamtüberleben und das radiologische progressionsfreie Überleben gehört.Die Aktie von Novartis komme derzeit aber einfach nicht in die Gänge. Zuletzt sei das Papier wieder in den Bereich der wichtigen Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie zurückgekommen. Diese gelte es unbedingt zu verteidigen. Neue Impulse könnte möglicherweise der Bericht für das erste Quartal bringen. Dieser werde am 27. April veröffentlicht. Weiter nicht zu verachten ist die starke Dividendenrendite: Diese beträgt derzeit 3,7 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novartis-Aktie. (Analyse vom 07.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link