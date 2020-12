Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

73,47 EUR -0,80% (15.12.2020, 19:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,68 CHF -1,94% (15.12.2020, 18:31)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (15.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis habe mit seinem Augenmittel Beovu auch in einem zweiten Phase-3-Programm die gesteckten Ziele erreicht. Das Augenmittel sei bei Patienten eingesetzt worden, die am sogenannten diabetischen Makulaödem (DME) leiden würden, einer Netzhauterkrankung, die durch die Zuckerkrankheit hervorgerufen werde. In der Phase-3-Studie Kestrel sei die Wirksamkeit und Sicherheit von Beovu (Brolucizumab) in zwei verschiedenen Dosierungen untersucht worden. Nach Kite sei Kestrel die zweite zulassungsrelevante Phase-3-Studie zu Beovu bei DME, wie Novartis am Dienstag mitgeteilt habe.Wie diese ersten Ergebnisse gezeigt hätten, sei Beovu in der höheren Dosierung von 6 mg dem Vergleichsmittel Aflibercept (2 mg) nicht unterlegen gewesen. Dabei habe sich die Zielsetzung an der Veränderung der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA) gegenüber dem Ausgangswert nach einem Jahr orientiert.Bereits im September 2020 habe Novartis positive Ergebnisse aus der anderen zulassungsrelevanten Phase-3-Studie, Kite, bekannt gegeben.Der Konzern beabsichtige nun laut Mitteilung, die Daten von Kite und Kestrel im ersten Halbjahr 2021 bei den Gesundheitsbehörden einzureichen.Die Aktie von Novartis kämpfe derweil weiter mit der 200-Tage-Linie. Diese gelte es unbedingt zu verteidigen, solle sich das charttechnische Bild nicht wieder eintrüben. Langfristig bleibt DER AKTIONÄR aber ganz klar bei seiner positiven Einschätzung. Weiterhin stark ist die Dividenden-Rendite von derzeit 3,6 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novartis-Aktie. (Analyse vom 15.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link