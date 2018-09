SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 81,42 -0,39% (20.09.2018, 15:06)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (20.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Tencent und Novartis würden gemeinsam den chinesischen Medikamentenmarkt aufrollen wollen. Sie möchten sich auf medizinische Innovationen im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen fokussieren. Das Wachstumspotenzial in China sei enorm - der Aufbau eines flächendeckenden, funktionierenden Gesundheitssystem stecke noch in den Kinderschuhen. Im Rahmen der Vereinbarung spiele insbesondere die Digitalisierung eine tragende Rolle.Die Digitalsierung in der Medizin werde den ganzen Gesundheitssektor in den nächsten Jahren massiv verändern. Novartis habe die Zeichen der Zeit erkannt und arbeite seit geraumer Zeit an den verschiedensten Projekten. Mit Tencent hole sich das Unternehmen jetzt einen Tech-Star ins Boot. In Zukunft sollten Patienten über Programme in der WeChat Messaging- und Zahlungs-Applikation auf die Medikamentenverfolgung und andere Tencent-Dienstleistungen zugreifen können. Ferner könnten Patienten entsprechende Gesundheitsanweisungen und Medikamentenerinnerungen per App erhalten.Novartis möchte die Zukunft nicht verschlafen und besetze deswegen frühzeitig potenzielle Megatrends in der Medizin. Nach der im Juli gestarteten Aufholjagd konsolidiere das Wertpapier jetzt auf einem hohen Niveau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,96 EUR -0,66% (20.09.2018, 15:04)