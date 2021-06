Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (04.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Novartis könne mit seiner Radioligandentherapie 177Lu-PSMA-617 die Lebenserwartung von Prostatakrebs-Patienten verlängern. Wie der Konzern am Donnerstag mitgeteilt habe, hätten die Daten auch eine statistische Signifikanz erreicht. Analysten hätten bereits im Vorfeld gespannt auf die weiteren Daten aus der Phase-III-Studie VISION gewartet, wie in den zahlreichen Ausblicken auf den Krebskongress ASCO zu lesen gewesen sei. Dieser finde von diesem Freitag online statt und Novartis werde dort die Daten vorstellen. ASCO gelte als einer der wichtigsten Fachkongresse der Pharmabranche.Wie Novartis weiter berichtet habe, habe 177Lu-PSMA-617 in der Studie in Kombination mit der besten Standardtherapie (SOC) eine signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens (OS) im Vergleich zu SOC allein erreicht. Die behandelten Patienten hätten an fortgeschrittenem PSMA-positivem metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) gelitten.So habe die Behandlung mit der Novartis-Therapie das Sterberisiko laut Mitteilung um 38 Prozent reduziert. Auch das progressionsfreie Überleben sei mit 8,7 Monaten bei einer Behandlung mit der Novartis-Therapie deutlich höher ausgefallen als bei einer SOC-Therapie (3,4 Monate).Wie Novartis weiter berichte, zähle Prostatakrebs zu den zweithäufigsten Krebsarten bei Männern. Die Chance, länger als fünf Jahre zu leben, liege bei 30 Prozent, so der Konzern. Sehr oft werde der Krebs erst entdeckt, wenn er schon begonnen habe, Metastasen zu bilden. Die Lebenserwartung liege dann bei etwa zehn Monaten.Novartis habe sich den Zugriff auf die Radioligandentherapie durch die Übernahme von Advanced Accelerator Applications (Adacap) gesichert (Ankündigung im Oktober 2017). Die milliardenschwere Übernahme zahle sich mehr und mehr aus. Allerdings spiegle sich das derzeit nicht in steigenden Notierungen bei der Novartis-Aktie wider.Die Novartis-Aktie ist eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2021)Mit Material von dpa-AFX