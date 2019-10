Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (22.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Novartis habe im dritten Quartal dank neuer Medikamente ein starkes Wachstum erzielt und erhöhe seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut. So solle das operative Kernergebnis nun im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich wachsen, habe das Unternehmen am Dienstag in Basel mitgeteilt. Dabei seien Sondereffekte herausgerechnet. Für den Umsatz habe Novartis ein währungsbereinigtes Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Es sei die dritte Prognoseerhöhung in diesem Jahr.Zuletzt sei der Konzern von einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen, das operative Kernergebnis sollte im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich wachsen. Bereits zum Jahresstart sei die Prognose angehoben worden.Im dritten Quartal sei der Umsatz um zehn Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar geklettert. Beim operativen Ergebnis sei ein Plus von fünf Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar erreicht worden. Das operative Kernergebnis sei um 15 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar gestiegen. Der Reingewinn sei um acht Prozent auf 2,0 Milliarden Dollar geklettert.Die Ergebnisse habe Vas Narasimhan, CEO von Novartis, kommentiert: "Novartis hat in diesem Quartal ihre herausragende Performance mit einer zweistelligen Steigerung des Umsatzes und des operativen Kernergebnisses sowie wachsenden Margen fortgesetzt. Wir haben unsere Jahresprognosen für den Umsatz und das operative Kernergebnis angehoben, wobei sowohl Innovative Medicines als auch Sandoz weiterwachsen. Zolgensma und Piqray sind mit starker Dynamik gestartet, und Beovu wurde soeben mit einer klar differenzierten Kennzeichnung eingeführt. Ausserdem setzen wir unsere Performance in der Innovation mit einer Reihe positiver Meilensteine fort. Hervorzuheben ist dabei die bemerkenswerte Wirksamkeit von Ofatumumab bei schubförmig verlaufender multipler Sklerose. Damit könnte es zur ersten selbst subkutan verabreichten B-ZellTherapie werden.""Der Aktionär" zählt Novartis weiter zu den aussichtsreichsten Pharmawerten, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Auch für einen Neueinstieg sei es noch nicht zu spät. Außerdem nicht zu verachten: die hohe Dividendenrendite von derzeit 3,4 Prozent. (Analyse vom 22.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link