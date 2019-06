SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmagigant habe auf dem diesjährigen ASCO-Meeting (31. Mai bis 4. Juni 2019) eine starke Vorstellung abgeliefert. Die Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) sei der weltweit größte und wichtigste Krebskongress. Novartis habe u.a. Daten zum Krebsmittel Kisquali präsentiert. Demnach habe die Überlebensrate bei Frauen mit einer bestimmten Form von Brustkrebs, die eine Kisqali-Kombinationstherapie erhalten hätten, bei gut 70% gelegen, wie Novartis mitgeteilt habe.Novartis habe zudem neue Studiendaten zur Kombinations-Therapie aus Tafinlar und Mekinist bei einer spezifischen Art von Hautkrebs vorgestellt. Die Behandlung biete sowohl einen allgemeinen als auch einen progressionsfreien langfristigen Überlebensvorteil für Patienten mit inoperablem oder metastasiertem BRAF-Mutation-Melanom, habe Novartis am Dienstagabend mitgeteilt.Und auch zur Lungenkrebs-Pipeline von Novartis habe es am ASCO Neuigkeiten gegeben. Die Schweizer hätten insbesondere die Daten zu den Kandidaten Capmatinib und Canakinumab hervorgehoben. So sei Capmatinib den Angaben zufolge in der Phase-2-Studie GEOMETRY mono-1 bei Patienten eingesetzt worden, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs (NSCLC) leiden und dabei eine bestimmte Mutation aufweisen würden (MET-Exon-14-Skipping). Die ersten Daten zur Wirksamkeit seien laut Novartis vielversprechend, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:78,64 EUR +0,77% (06.06.2019, 10:27)