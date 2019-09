L&S-Aktienkurs Novartis-Aktie:

78,29 EUR -1,06% (17.09.2019, 09:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

86,29 CHF +0,51% (17.09.2019, 09:48)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (17.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe positive Eckdaten (16-Wochen-Daten) für die Phase-III-Studie zu Cosentyx zur Behandlung von Patienten mit aktiver nichtröntgenologischer axialer Spondyloarthritis (nr-axSpA) gemeldet. Die Daten seien der EMA bereits zur Genehmigung vorgelegt worden. Die Daten aus der 52. Woche würden später in diesem Jahr erwartet, sie würden dann die Grundlage für den Zulassungsantrag in den USA sein.Bei axSpA handle es sich um ein Spektrum langfristiger entzündlicher Krankheiten, die von chronischen entzündlichen Rückenschmerzen gekennzeichnet seien. Das Krankheitsspektrum von axSpA umfasse die ankylosierende Spondylitis (Schäden im Röntgenbild sichtbar) und die nr-axSpA, bei der die Gelenkschäden im Röntgenbild nicht sichtbar seien.Cosentyx sei ein vollständig humaner Antikörper, der direkt die Wirkung von Interleukin-17A (IL-17A) hemme. Dieses Schlüsselzytokin sei an der Entzündung und der Entstehung von Psoriasis-Arthritis (PsA), Psoriasis (PsO) und ankylosierender Spondylitis beteiligt.Die heutigen Neuigkeiten seien gute Neuigkeiten, da Cosentyx, einer der beiden wichtigsten Wachstumstreiber für Novartis, dadurch die vierte Zulassung erhalte. Der Analyst rechne momentan mit einem Spitzenumsatz von USD 662 Mio. für Cosentyx zur Behandlung von nr-axSpA bei einer Risikobereinigung von 30% (zuvor 40%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: