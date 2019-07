SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

91,21 CHF -1,34% (29.07.2019, 10:44)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (29.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die Studie PARAGON-HF habe statistische Signifikanz beim primären Endpunkt verfehlt. Die diesbezüglichen Daten würden am diesjährigen Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC), der vom 31. August bis am 2. September in Paris stattfinde, vorgestellt werden.Bei der Studie PARAGON-HF sei die Wirkung von Entresto bei Herzversagen mit erhaltener Auswurffraktion (HFpEF) untersucht worden. Während Entresto bereits zur Behandlung von Herzversagen mit verminderter Auswurffraktion zugelassen sei, hätte sich dessen adressierbare Patientenpopulation bei einem Erfolg von PARAGON-HF verdoppelt.Da zudem derzeit kein Arzneimittel zur Behandlung von HFpEF existiere, sei der medizinische Bedarf - und damit auch das ökonomische Potenzial eines geeigneten Präparats - entsprechend hoch. Angesichts des Scheiterns anderer Anbieter bei dieser Indikation sei Schneider klar gewesen, dass ein Erreichen des primären Endpunkts bei dieser nur schwer behandelbaren Patientengruppe keine Selbstverständlichkeit sein würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:83,27 EUR -1,16% (29.07.2019, 07:03)