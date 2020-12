SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (01.12.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) weiterhin zu kaufen.Novartis habe im Rahmen des Investorentages einen mittelfristigen Ausblick für das Segment Innovative Medicines (patentgeschützte Medikamente) gegeben (Anteil am Gesamtumsatz Gj. 2019: 80%; Anteil am bereinigten Konzern-EBIT Gj. 2019: 90%). Novartis strebe dabei an, im Segment Innovative Medicines bis 2026 Patentabläufe durch neue Medikamente zu kompensieren. Durch die Markteinführung neuer Medikamente und höherer Einsparungen (rund 2,0 (zuvor: 1,5) Mrd. USD ab 2021) solle die bereinigte EBIT-Marge im Segment Innovative Medicines (Gj 2019: 33,5%; Guidance 2020: mittlerer 30er Prozentbereich) verbessert werden und bis 2025 im oberen 30er Prozentbereich liegen. Aktuell verfüge die Entwicklungspipeline von Novartis über 165 Projekte (Phase I/II: 116; Phase III: 42; Zulassungsphase: 7). Hinzu kämen über 65 molekulare Wirkstoffe.Die Entwicklungspipeline biete nach Ansicht des Analysten eine sehr solide Basis, um den negativen Effekten anstehender Patentabläufe entgegenzuwirken. Positiv werte er, dass der Konzern seine Präsenz in weiteren Behandlungsfeldern (u.a. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunologie, Hepatologie, Dermatologie) weiter ausbaue und damit die Diversifizierung des Behandlungsangebots vorantreibe.Darüber hinaus habe Novartis angekündigt, eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Mrd. USD (liquide Mittel per 30.09.: 9,0 Mrd. USD) bis Ende des ersten Halbjahres 2021 zurückzukaufen, was sich nach Erachten des Analysten stützend auf den Aktienkurs auswirken sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:75,11 EUR -2,01% (01.12.2020, 11:35)