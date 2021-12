LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

70,43 EUR -0,47% (06.12.2021, 11:24)



Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

73,67 CHF +0,14% (06.12.2021, 11:10)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.12.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) weiterhin zu kaufen.Novartis habe im Rahmen des Investorentags einen Ausblick bis 2026 gegeben. Demnach solle das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum in den nächsten fünf Jahren mindestens 4% (Gj. 2020: +2,6%) betragen und über die Entwicklungspipeline generiert werden. Derzeit verfüge die Entwicklungspipeline von Novartis über 165 Projekte (Phase III: 55; Zulassungsphase: 10), worin das Unternehmen bis zu 20 Medikamente mit einem Umsatzpotenzial von >1 Mrd. USD sehe. Die bereinigte EBIT-Marge im Segment Innovative Medicines (Gj. 2020: 35%) solle sich in den hohen dreißiger Prozentbereich verbessern. Außerdem habe Novartis Anfang November 2021 eine verbindliche Einigung über die Veräußerung von 53,3 Mio. Roche-Inhaberaktien an Roche zu rund 21 Mrd. USD (rund 19 Mrd. CHF) erzielt.Die Transaktion solle Anfang Dezember 2021 abgeschlossen werden und werde den Unternehmensangaben zufolge zu einem Buchgewinn von rund 14 Mrd. USD führen. Gottschalt werte dies zusammen mit der Ende Oktober 2021 eingeleiteten Prüfung von Optionen für das Sandoz Generika-Geschäft positiv, da seines Erachtens dadurch eine stärkere Fokussierung auf das Geschäft mit patentgeschützten Medikamenten sowie größere strategische Flexibilität eingeleitet würden. Diese Faktoren würden aus Sicht des Analysten das langfristige Wachstumspotenzial erhöhen. Somit folge Novartis dem Spezialisierungstrend der Branche.Gottschalt habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. berichtetes EPS: 9,71 (alt: 4,45) USD; bereinigtes EPS: 6,35 (alt: 6,33) USD) und 2022e (u.a. berichtetes EPS: 5,03 (alt: 4,93) USD; bereinigtes EPS: 6,86 (alt: 6,83) USD) erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: