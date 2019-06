SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

87,29 CHF -0,05% (07.06.2019, 11:15)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (07.06.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Marie-France Tschudin, die anfangs Jahr bereits zur Präsidentin von Advanced Accelerator Applications ernannt worden sei, sei jetzt zur Präsidentin von Novartis Pharmaceuticals ernannt worden und trete damit per sofort der Geschäftsleitung bei. Frau Tschudin sei während zehn Jahren für Celgene tätig gewesen, ehe sie 2017 zu Novartis gestoßen sei, wo sie als Mitglied der Geschäftsleitung von Novartis Pharmaceuticals und Leiterin von Novartis Pharmaceuticals Europe gewirkt habe (Umsatz 2018: ca. USD 8 Mrd.).Die Personalwechsel innerhalb der Geschäftsleitung von Novartis würden in unvermindertem Tempo weitergehen. Mit der heutigen Ankündigung des Austauschs von Paul Hudson als CEO Pharma (in dieser Position seit 2016) seien mittlerweile acht der zwölf Geschäftsleitungsmitglieder erst 2018/2019 in dieses Gremium gewählt worden.Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "hold"-Votum für die Novartis-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von CHF 85 bestätigt. (Analyse vom 07.06.2019)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:77,98 EUR -0,23% (07.06.2019, 11:12)