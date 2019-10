LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (23.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach 3Q19-Telefonkonferenz sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Zolgensma: In den USA würden ca. 30% der Neugeborenen auf SMA untersucht und laut Novartis dürften es bis Ende 2020 70% sein. Dies dürfte für Wachstum sorgen, da ca. zwei Drittel der Patienten in Staaten mit Neugeborenenscreening und nur ca. eins Viertel in Staaten ohne behandelt würden. Eine weitere Wachstumsquelle seien die ausstehenden Zulassungen in der EU und in Japan, die vom 4Q19 ins 1Q20 (EU) und 1H20 (Japan) verschoben worden seien.Entresto: Novartis bestätige, dass 1) die Nachfrage gut sei, 2) die Verschreibungen insgesamt stabil seien, 3) ein solides 4Q19 erwartet werde und 4) das Unternehmen zuversichtlich sei, die Konsenserwartungen für das GJ19 zu erfüllen.Aktienrückkauf: Es sei kein Aktienrückkauf bekannt gegeben worden. Dies komme für Schneider nicht überraschend, da Novartis ergänzende Übernahmen für ca. USD 10 Mrd. p.a. plane und ebenfalls mit einer höheren Dividende rechne.Fevipiprant: Obwohl ZEAL 1+2 die Erwartungen nicht erfüllt hätten, sei das Unternehmen bezüglich der Ergebnisse von LUSTER 1+2, die im 1Q20E bekannt gegeben würden, immer noch zuversichtlich. Es könne kein Quervergleich zwischen diesen zwei Phase-3-Programmen hergestellt werden, da bei der ZEAL-Studie ein breites Spektrum unstratifizierter Patienten mit leichtem bis mittlerem Asthma, aber bei LUSTER stratifizierte Patienten mit mittlerem bis schwerem Asthma gemäß Eosinophilenzahl rekrutiert worden seien.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 83. (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: