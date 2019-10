SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

86,65 CHF -1,13% (30.10.2019, 16:43)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (30.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die FDA habe einen partiellen Stopp für klinische Studien zur intrathekalen Verabreichung von Zolgensma bei Patienten mit SMA Typ 2 ausgesprochen, dies auf Basis der Ergebnisse eines vorklinischen Tierversuchs. Bei letzterem sei eine Entzündung der dorsalen mononuklearen Wurzelganglienzellen festgestellt worden, teils begleitet von einer Degeneration bzw. einem vollständigen Verlust neuronaler Zellkörper.Die Folgen: Dieser partielle Stopp betreffe alle klinischen Studien mit intrathekaler Verabreichung von Zolgensma (Injektion in Rückenmarkkanal). Nicht betroffen seien die bereits vermarkteten Formen von Zolgensma sowie klinische Studien mit intravenöser Verabreichung des Wirkstoffs.Für eine endgültige Beurteilung benötige Schneider nähere Angaben zu den aufgetauchten Problemen. Solange unklar sei, ob und wann dieser partielle Stopp wieder aufgehoben werde, belassen der Analyst seine Schätzwerte unverändert. Momentan rechne er für Zolgensma mit einem Spitzenumsatz von USD 1,6 Mrd. für die zugelassene Indikation sowie mit weiteren USD 2 Mrd. für zusätzliche Indikationen, wovon USD 800 Mio. (= CHF 1,2 des Vontobel-Kursziels) auf SMA Typ 2 entfallen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:78,50 EUR -0,08% (30.10.2019, 16:58)