Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (23.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) habe dem Schweizer Konzern für Iptacopan (LNP023) zur Behandlung der IgA-Nephropathie (IgAN) den sogenannten Orphan-Drug-Status erteilt. Diese Klassifizierung sei Arzneimitteln vorbehalten, die seltene, lebensbedrohliche oder chronisch behindernde Krankheiten behandeln würden.Der Novartis-Aktie könne dies aber nicht auf die Sprünge helfen. Seit Mitte September, als das Papier an der 200-Tage-Linie gescheitert sei, gehe es stetig abwärts. Nun sei wichtig, dass das August-Tief bei 75,09 CHF nicht unterschritten werde. Nicht zu vergessen sei aber, dass Novartis sei ein starker Dividendenzahler sei: Derzeit betrage die Rendite 3,7%. Zudem sollten sich Anleger schon einmal einen Termin vormerken: Am 27. Oktober veröffentliche Novartis die Zahlen für das dritte Quartal, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novartis-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:76,64 CHF +0,01% (23.10.2020, 13:19)