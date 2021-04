SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Basler Konzern habe im vergangenen Quartal weiter unter der Corona-Krise gelitten. So habe Covid-19 erneut die Nachfrage etwa im Haut- und Augengeschäft beeinträchtigt, ebenso habe die auf Nachahmermedikamente spezialisierte Tochter Sandoz in einigen Geschäften gelitten, wie Novartis mitgeteilt habe. Im Vorjahresquartal habe der Schweizer Pharmakonzern zudem von Vorratskäufen wegen der Corona-Krise profitiert. Novartis habe zwar seine Jahresprognosen bestätigt, erwarte nun jedoch für Sandoz einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.Die Novartis-Aktie präsentiert sich am Dienstagmorgen kaum verändert. Vor Kurzem sei das Papier über die 200-Tage-Linie nach oben ausgebrochen. Diese gelte es nun erfolgreich zu verteidigen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" ganz klar optimistisch. Nicht zu verachten sei auch die starke Dividendenrendite von derzeit 3,7%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:72,61 EUR +0,33% (27.04.2021, 09:38)