Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

72,55 EUR +0,25% (27.04.2021, 10:56)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

80,46 CHF +0,04% (27.04.2021, 10:42)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern habe soeben die Zahlen für das erste Quartal 2021 bekannt gegeben. Im Berichtsquartal hätten in manchen Regionen nach wie vor COVID-19-bedingte Lockdowns und Einschränkungen gegolten, die sich negativ auf die Nachfrage ausgewirkt hätten, vor allem in der Dermatologie, Ophthalmologie (Augenheilkunde), im Brustkrebsportfolio sowie im Retail- und Antiinfektivageschäft von Sandoz. Bei Sandoz (Generika und Biosimilars) habe COVID-19 eine historisch schwache Erkältungssaison und eine gedämpfte Nachfrage im Retailgeschäft zur Folge gehabt. Der Gesamtumsatz habe sich ggü. Q1 2020 um 1,0% auf USD 12,41 Mrd. erhöht, währungsbereinigt ergebe sich ein Umsatzrückgang von 2%. Damit habe der Konzern die Erwartungen der Analysten von USD 12,5 Mrd. nicht ganz erreichen können. Der Kerngewinn habe sich um 3,8% auf USD 3,41 Mrd. reduziert und ebenso den Konsens verfehlt (USD 3,5 Mrd.).Segmentweise habe sich "Innovative Medicines" (Pharma und Onkologie; Anteil am Gesamtumsatz: 81,4%) mit einem Umsatzwachstum von 3,6% (währungsbereinigt unverändert) recht wacker schlagen können. Ganz anders zeige sich das Bild bei Sandoz, wo die Umsätze um 8,7% rückläufig gewesen seien (währungsbereinigt -13%).Das operative Ergebnis habe USD 2,42 Mrd. (-12,0%; währungsbereinigt -14%) betragen und sei vor allem durch einen niedrigeren Bruttogewinn geprägt gewesen, der durch den Preisverfall bei Sandoz, die Restrukturierung der Produktion und höhere Wertminderungen beeinträchtigt worden sei, teilweise kompensiert durch geringere Rechtskosten. Die operative Konzern-Marge habe sich demzufolge um 290 Basispunkte auf 19,5% reduziert.Das Unternehmen habe die Entwicklung von Medikamenten vorangetrieben, für Entresto habe die FDA eine erweiterte Indikation für Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz bewilligt.Die letzte Empfehlung für die Novartis-Aktie lautete "Halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity