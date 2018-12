SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Das Haupt-US-Patent von Gilenya laufe am 19. August ab, das bisher der Beginn der generikabedingten Einbußen im Modell des Analysten dargestellt habe. Früher in diesem Jahr sei Novartis erfolgreich in einem Fall gewesen, bei dem die Dosierungspatente von Gilenya durch das PTAB hätten geschützt werden können. In der Zwischenzeit sei Novartis gerichtlich gegen Generika-Antragsteller vorgegangen, was dazu geführt habe, dass der Analyst den Patentschutz verlängert habe. Obwohl die theoretische Verlängerung bis 2027 dauern könnte, dürfte eine Vereinbarung wahrscheinlicher sein. Der Analyst rechne nun mit einem anhaltenden Verkaufsschutz bis H1/2021, wenn auch der europäische Patentschutz ablaufen werde.Im Rahmen der CANTOS-Studie sei die Wirkung des entzündungshemmenden Medikaments Canakinumab bezüglich des kardiovaskulären Risikos bei Patienten mit früheren Herzinfarkten und starken Entzündungen, nachdem ihr Cholesterin auf ein akzeptables Niveau gesenkt worden sei, beurteilt worden. Während der primäre Endpunkt erzielt worden sei, sei das Ergebnis bei der ITT-Population unbeeindruckend gewesen. Insbesondere eine Gruppe von Respondern habe eine interessantere Reaktion aufgewiesen, aber diese Untergruppe müsste weiter beschrieben werden. Aus Sicht der Sicherheit würde ein erheblicher Anstieg der tödlichen Infektionen eine zusätzliche Hürde darstellen.Was den Einsatz von Canakinumab zur Senkung des kardiovaskulären Risikos betreffe, so habe Novartis noch nicht offiziell kommuniziert, ob es diese Möglichkeit verfolgen werde. Nach Informationen des Analysten habe das Unternehmen aber in den USA ein vollständiges Antwortschreiben (Complete Response Letter, CRL) erhalten und seinen Marktantrag in Europa zurückgezogen, sodass der Analyst diese Möglichkeit aus seinem Modell herausnehme. Durch die oben genannten Veränderungen würden sich seine Umsatz- und Margenschätzungen für die nächsten Jahre erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:76,24 EUR -1,73% (17.12.2018, 12:52)