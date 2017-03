Tradegate-Aktienkurs Novartis-Aktie:

70,34 EUR +0,34% (08.03.2017, 17:00)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,95 CHF +2,12% (08.03.2017, 17:19)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



NYSE-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVS



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, NYSE-Symbol: NVS) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.

(08.03.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Emmanuel Papadakis von Barclays:Emmanuel Papadakis, Aktienanalyst von Barclays, empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, NYSE-Symbol: NVS) eine Untergewichtung des Titels.Die Analysten von Barclay stufen im Rahmen einer Studie zur europäischen Pharmaindustrie das Branchenrating von "neutral" auf "positive" herauf.Die transformatorische Ära von R&D-Innovationen sollte sich fortsetzen. Damit dürfte die Industrie ihre Preismacht verteidigen können.Analyst Emmanuel Papadakis sieht bei den Aktien der Novartis AG nur unterdurchschnittliche Chancen und veranschlagt ein Kursziel von 65,00 CHF.Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:70,28 EUR +0,26% (08.03.2017, 16:45)