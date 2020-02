Börsenplätze Novartis-Aktie:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (11.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis gebe erneut mächtig Gas. Nachdem sich die Aktie bereits in den vergangenen Tagen enorm stark präsentiert habe, sei am heutigen Dienstag der große Sprung nach oben gelungen. Mehr als ein Prozent gewinne das Papier auf 95,54 Schweizer Franken. In der Spitze sei die Aktie auf 95,75 Schweizer Franken geklettert - ein neues Rekordhoch. Das bisherige Allzeithoch habe die Aktie von Novartis im Juli vergangenen Jahres bei 94,59 Schweizer Franken markiert. Das Papier profitiere derweil auch von guten Studiennews.Die US-Gesundheitsbehörde FDA werde innerhalb der kommenden sechs Monate über die Zulassung des Novartis/Incyte-Gemeinschaftsprojekts Capmatinib (INC280) entscheiden. Wie der Pharmakonzern am Dienstag mitgeteilt habe, habe die US-Behörde für die Zulassung den Status "Priority Review" erteilt.Im Falle einer Zulassung wäre Capmatinib (INC280) laut Mitteilung nämlich die erste Therapie, die spezifisch auf fortgeschrittenen Lungenkrebs abziele, der eine spezielle Mutation (METex14) aufweise und bei dem die Prognosen in der Regel besonders schlecht seien.Der Status "Priority Review" werde Therapien erteilt, die nach Ansicht der Behörde das Potenzial hätten, signifikante Verbesserungen bei der Behandlung, Diagnose oder Vorbeugung von schweren Erkrankungen zu erzielen.Anleger lassen ihre Gewinne bei der Aktie des Schweizer Pharmakonzerns weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Nicht zu verachten sei weiterhin auch die hohe Dividenden-Ausschüttung. Derzeit könnten sich Anleger über eine Rendite von 3,2 Prozent freuen. (Analyse vom 11.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link