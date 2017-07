ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (19.07.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Tim Anderson von Bernstein Research:Tim Anderson, Analyst von Bernstein Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) und erhöht das Kursziel von 94 auf 95 CHF.Der Basler Pharmagigant habe in Q2 solide abgeschnitten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während der Telefonkonferenz habe es allerdings keine wirklich neuen Informationen gegeben und es sei weiterhin nicht ganz klar, was von den ausführlichen Daten der zuletzt erfolgreichen Studien zu erwarten sei. Daher sei Novartis zunehmend eine Wette auf eine gut gefüllte Pipeline. Die Novartis-Aktie gehöre zu seinen bevorzugten Werten.Tim Anderson, Analyst von Bernstein Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die Novartis-Aktie bestätigt und das Kursziel von 94 auf 95 CHF angehoben. (Analyse vom 19.07.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie:74,08 EUR +1,63% (19.07.2017, 10:10)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:81,40 CHF +1,12% (19.07.2917, 10:16)