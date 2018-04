ISIN Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (19.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Der Jahresauftakt 2018 sei insgesamt solide verlaufen, auch wenn die Umsatzentwicklung bei einigen Wachstumsprodukten teilweise schwächer ausgefallen sei als erwartet. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden. Im Fokus stehe aktuell aber insbesondere die künftige Aufstellung des Portfolios. Mit der Übernahme von Advanced Accelerator Applications und dem geplanten Kauf von Avexis stärke sich Novartis im Onkologiebereich bzw. ergänze sein Gentherapie-Portfolio um eine Plattform zur Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Vor dem Hintergrund des Verkaufs der Beteiligung am OTC-Joint Venture an GlaxoSmithKline halte der Analyst auch weiter ergänzende Zukäufe für wahrscheinlich. Ein Verkauf von Alcon (strategische Optionen würden geprüft) sei Novartis zufolge vor H1/2019 unwahrscheinlich. In den letzten Wochen habe sich der Titel im Einklang mit den Vergleichsindices entwickelt. Der Analyst behalte seine Prognosen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Novartis-Aktie bestätigt. Das Kursziel werde weiterhin bei 83,00 CHF gesehen. (Analyse vom 19.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:64,46 EUR -2,13% (19.04.2018, 13:09)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 77,16 -2,08% (19.04.2018, 13:11)