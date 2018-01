ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (24.01.2018/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) von 86 auf 88 CHF.Die Q4-Zahlen hätten sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig die Erwartungen leicht übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Belastungen durch Generika seien von den Wachstumstreibern kompensiert worden. Im Gesamtjahr sei die Umsatz- und Ergebnis-Guidance erreicht bzw. sogar leicht übertroffen worden. Die wesentlichen Treiber für die Novartis-Aktie (u.a. Generikadruck für Glivec/Gleevec, Performance der Hoffnungsträger wie Entrest, Cosentyx und Kisqali) würden laut Weininger unverändert bleiben. Er habe seine EPS-Prognose für 2018 nach oben revidiert.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Novartis-Aktie bestätigt und das Kursziel von 86 auf 88 CHF angehoben. (Analyse vom 24.01.2018)Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:73,08 EUR +2,90% (24.01.2018, 13:18)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 85,80 +2,63% (24.01.2018, 13:29)