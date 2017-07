Nyse-Aktienkurs Novartis-Aktie:

85,08 USD +0,40% (19.07.2017, 17:57)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



Nyse-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVS



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nyse-Symbol: NVS) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.

(19.07.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Steve Scala von Cowen and Company:Steve Scala, Aktienanalyst von Cowen and Company, rechnet laut einer Aktienanalyse nach wie vor mit einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nyse-Symbol: NVS).Die Novartis AG habe mit dem Q2-Umsatz die Erwartungen übertroffen. Die Umsatzplanung für 2017 bewege sich weitgehend im Rahmen der Vorjahresentwicklung.Analyst Steve Scala erhöht die EPS-Schätzung für 2017 auf 4,70 USD.In ihrer Novartis-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel unverändert mit "market perform" ein und bestätigen das Kursziel von 77,00 USD.Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:73,87 EUR +1,34% (19.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Novartis-Aktie:73,86 EUR +0,58% (19.07.2017, 17:51)