SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 85,80 +2,63% (24.01.2018, 13:29)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (24.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4 17-Ergebnissen seine bisherige Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Konzernperformance Geschäftsjahr 2017: Der Umsatz liege jeweils 0,5% bzw. 0,4% über den Prognosen von Vontobel und des Konsens, das Kernbetriebsergebnis übertreffe die Erwartungen um 1% bzw. 0,7% und das Kern-EPS um 0,6% bzw. 1%. Somit würden die Ergebnisse in etwa den Schätzungen entsprechen oder leicht darüber liegen.Alle drei Sparten hätten etwas bessere Umsatz- und Kernbetriebsergebniszahlen erwirtschaftet als von Schneider erwartet. Entresto habe eine Q4 17-Performance von USD 185 Mio. ausgewiesen, die über der Analystenprognose von USD 173 Mio. liege. Wenngleich Schneider nach wie vor keinen Wendepunkt beim Wachstum sehe - und auch nicht erwarte - sei die gute Performance ermutigend und könnte auf einen etwas steileren Verlauf der von ihm prognostizierten linearen Wachstumskurve hindeuten.Für 2017 werde eine Dividende von CHF 2,80 (+CHF 0,05) vorgeschlagen, was den Analystenerwartungen entspreche. Der Ausblick für 2018 (bei konstanten Wechselkursen) gehe von einem Nettoumsatzwachstum des Konzerns im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich aus. Dies beinhalte ein Umsatzwachstum von Innovative Medicines, Sandoz und Alcon im mittleren einstelligen Bereich, was einem leichten Rückgang entsprechen würde, bzw. im niedrigeren bis mittleren einstelligen Bereich.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 80,00. (Analyse vom 24.01.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:73,08 EUR +2,90% (24.01.2018, 13:18)