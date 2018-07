SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 76,02 -1,04% (11.07.2018, 09:43)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (11.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Wegen Wechselkursveränderungen sei der Umsatz in Q2/2018 nicht um 4% gestiegen (wie gemäß dem Wechselkurs von Mitte April erwartet worden sei), sondern nur um ca. 2%. Zudem hinterlasse der anhaltende Druck auf die Generikapreise bei Sandoz auch in Q2/2018 Spuren - stärker als der Analyst ursprünglich angenommen habe. Außerdem gehe er davon aus, dass der Rollout von Glatopa 40 mg erst gegen Ende des Quartals begonnen habe, während er ursprünglich davon ausgegangen sei, dass dieser früher im zweiten Quartal erfolge. Bei Alcon gehe er nicht mehr davon aus, dass die Vorratshaltung einen Vorteil darstelle, was sich leicht negativ auf seine Zahlen auswirke. Der Konzernumsatz für Q2/2018 belaufe sich nun auf insgesamt USD 12.854 Mrd. (zuvor: USD 13.282 Mrd.).Die oben erwähnten Einflüsse würden ihre Spuren ebenfalls bei der Kernbetriebsgewinnmarge der Gruppe für Q2/2018 hinterlassen, die von 26,8% auf 26,6% gesunken sei. Das Kern-EPS für Q2/2018 belaufe sich nun auf CHF 1,26 (zuvor CHF 1,32). Die Auswirkungen auf das Kursziel seien vernachlässigbar, das bei CHF 80,00 belassen werde.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Novartis-Aktie. (Analyse vom 11.07.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:65,32 EUR -0,91% (11.07.2018, 09:16)