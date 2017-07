SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,40 CHF +1,12% (19.07.2917, 10:16)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (19.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Schneider passe seine Umsatzprognose an die in der ersten Hälfte 2017 beobachteten Trends an. Der Konzernumsatz 2017 erhöhe sich so von USD 48 Mrd. auf USD 48,66 Mrd. Den Hauptbeitrag hierzu würden Tasigna liefern, dessen Umsatz Schneider um +6,6% erhöht habe, sowie Affinitor (+7,7%), Lucentis (+4,6%) und Cosentyx (+10,6%). Diese Umsatztrends sowie die Kommentare von Joe Jimenez würden darauf hindeuten, dass letztgenanntes Präparat die USD 2 Mrd.-Marke bereits in diesem Jahr erreichen werde.Schneider erhöhe die Kernbetriebsmarge 2017 für Innovative Medicines auf 31,2% (30,7%), dies vor allem aufgrund der tieferen F&E-Kosten und anhaltender Effizienzgewinne dank NBS. Die Kernbetriebsmarge des Gesamtkonzerns betrage damit neu 26,2% (25,7%).Die genannten Anpassungen würden auch das Kern-EPS auf USD 4,81 (USD 4,70) ansteigen lassen.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, belässt das Kursziel von CHF 81 für die Novartis-Aktie und das "hold"-Rating unverändert. (Analyse vom 19.07.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:74,08 EUR +1,63% (19.07.2017, 10:10)