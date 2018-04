SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (20.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Umsatz: Schneider passe den Konzernumsatz für das GJ18 von USD 52,17 Mrd. auf USD 52,87 Mrd. an. Diese Änderung erfolge aufgrund der besseren Umsatzentwicklung im 1Q18, einschließlich weniger starker generikabedingter Einbussen bei Gleevec. Schneider senke seine Schätzungen für Cosentyx für das GJ18 nur leicht - nur durch die Differenz (ggü. seinenErwartungen) im 1Q18. Dies impliziere jedoch, dass im 2Q18 ein deutlich höherer Umsatz im Vergleich zum 1Q18 erzielt werden sollte. Mit anderen Worten müsse das Volumenwachstumden von Novartis festgelegten erhöhten Preisabschlag übertreffen. Wenn Schneider dies an der Anlegerkonferenz richtig verstanden habe, geschehe dies momentan gerade.Margen: Schneider belasse die Kernbetriebsmargen für das GJ18 sozusagen unverändert. Für die Gruppe rechne er nun mit 26,6% im Vergleich zu 26,7% zuvor - mit der kleinen Änderung aufgrund eines kleinen Margenrückgangs bei Innovative Medicines, der durch kleine Margenverbesserungen bei Alcon und Sandoz kompensiert werde.Durch die oben genannten Änderungen, einschließlich des Wegfalls des Kern- und ausgewiesenen Reingewinns aus dem OTC JV (was nun als "zum Verkauf vorgesehenen Aktiva" klassifiziert sei), sinke Schneiders Kern-EPS für das GJ18 von USD 5,17 auf USD 5,16. Sein Fair Value für die Aktien sinke von CHF 80,48 auf CHF 79,27.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:63,76 EUR -0,93% (20.04.2018, 10:03)