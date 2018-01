SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

88,00 CHF +0,87% (26.01.2018, 13:32)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (26.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Das Papier des Schweizer Pharmagiganten habe zuletzt mit einem deutlichen Kursanstieg auf die Jahreszahlen und den optimistischen Ausblick für 2018 reagiert. Der Novartis-Aktie sei der charttechnische Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch und damit ein Kaufsignal gelungen.Der Zum Monatswechsel scheidende Konzernchef Joseph Jimenez habe die Investoren mit seinen Aussagen zum neuen Geschäftsjahr optimistisch gestimmt. Nach drei eher mauen Jahren solle Novartis 2018 auf den Wachstumspfad zurückkehren. Das operative Kernergebnis solle wechselkursbereinigt im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Der Umsatz solle im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen."Der Aktionär" sehe Novartis in einem aktuell eher schwierigen Umfeld für Pharmawerte besonders gut aufgestellt und rate nach wie vor zum Kauf der Aktie. Die solide Dividendenrendite von mehr als 3% sei ein zusätzliches Bonbon, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:75,58 EUR +1,02% (26.01.2018, 13:29)