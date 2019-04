Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (05.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe bekannt gegeben, dass ein Rechtsstreit mit Amgen bezüglich der Kooperationsvereinbarungen im Bereich Migräne bestehe. Amgen habe auf Basis eines angeblichen erheblichen Verstoßes gegen diese Vereinbarungen eine Kündigungsmitteilung bezüglich der entsprechenden Kooperation mit Novartis herausgegeben. Novartis feche diese Mitteilung an und habe Klage eingereicht, um Amgen von einer Beendigung dieser Vereinbarungen abzuhalten. Die Vereinbarungen würden in Kraft bleiben, bis ein endgültiger Gerichtsentscheid erlassen werde.Aimovig (Erenumab): Aimovig sei ein monoklonaler Antikörper, der den CGRP-Rezeptor hemme - ein Rezeptor, der mit dem Schmerz in Zusammenhang mit Migränen verbunden sei.Kooperation mit Amgen: Seit einer Transaktion im Jahr 2015 verfüge Novartis über die Vermarktungsrechte in Gebieten außerhalb der USA, außer Japan, wo Amgen die Rechte behalte. Novartis verbuche Umsätze in diesen Gebieten und bezahle Lizenzgebühren an Amgen. Im Jahr 2017 sei diese Vereinbarung erweitert worden, um auf die USA abzudecken, wo Aimovig gemeinsam von Novartis und Amgen vermarktet werde. Amgen verbuche US-Umsätze und bezahle Lizenzgebühren an Novartis.In seinem Modell setze Schneider für Aimovig einen Umsatz von USD 400 Mio. an. Diese recht moderate Erwartung (man beachte, dass das Medikament auf der Blockbuster-Liste von Novartis stehe) beruhe auf dem stark gestiegenen Wettbewerb durch CGRP-Inhibitoren für Migräne und dem allgemeinen mangelnden Bewusstsein unter Ärzten für die hohe Belastung, die Migräne als Erkrankung darstelle. Schneider lasse seine Schätzungen für Aimovig bis zum endgültigen Gerichtsentscheid unverändert. Falls der Analyst Aimovig aus seinem Modell entferne, würde dies sein Kursziel um ca. CHF 2 reduzieren; vorerst bleibe es unverändert bei CHF 82.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: