Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

4,20 EUR +18,53% (24.10.2019, 11:06)



Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

36,00 NOK +0,67% (23.10.2019)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (24.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) unter die Lupe.Der Kursverlauf des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle sei über viele Monate hinweg ein einziges Trauerspiel gewesen. Lange Zeit hätten sich Anleger Sorgen um die Zukunft der Airline machen müssen, bis die Gläubiger dem Konzern einen zweijährigen Aufschub gewährt hätten. Doch heute explodiere die Aktie regelrecht.So habe der Gewinn für das dritte Quartal mit 1,67 Milliarden Norwegischen Kronen über den Analystenerwartungen von 1,47 Milliarden Kronen gelegen. Wohl noch wichtiger: Das Unternehmen habe mit der chinesischen Firma CCB Leasing einen Deal abgeschlossen, durch den die enorm hohen Verbindlichkeiten deutlich gesenkt werden könnten. Im Gegenzug gehe nun wohl ein Teil des Angebots an den Norwegian-Flugzeugen an CCB Leasing über.Trotz der heutigen Euphorie sollten sich Anleger weiterhin vor Augen halten: Norwegian Air Shuttle kämpfe ums Überleben! Für das laufende Jahr würden Analysten einen Fehlbetrag von 1,3 Milliarden Kronen erwarten. Auch für das kommende Jahr würden wieder einmal rote Zahlen erwartet. Nicht wenige Experten würden daran zweifeln, ob das Geschäftsmodell, Billigflüge für die Langstrecke anzubieten, überhaupt profitable betrieben werden könne.Natürlich sei die Aktie von Norwegian Air Shuttle ein grandioser Spielball für Zocker. Und natürlich bestehe für Anleger mit einem glücklichen Händchen durchaus die Chance auf schnelle Gewinne - mit Geldanlage habe ein Investment allerdings wenig zu tun. Zwar sei es durchaus möglich, dass den Norwegern doch noch nachhaltig der Turnaround gelinge. Es sei allerdings nach wie vor nicht auszuschließen, dass das Unternehmen in dem anhaltend rauen Marktumfeld ebenfalls die Segel streichen müsse wie zuvor schon Air Berlin & Co.Die Aktie von TUI und Lufthansa bleiben nach wie vor die weitaus attraktiveren Titel aus diesem Sektor, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2019)