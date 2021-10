Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hoffnung im über viele Monate hinweg arg gebeutelten Airline-Sektor sei zurück. Wegfallende Reisebeschränkungen in immer mehr Ländern würden den Managern der Fluggesellschaften - und auch immer mehr Investoren - allmählich wieder Hoffnung machen. Zudem gebe es nun auch häufiger ermutigende Zahlen aus der Branche - wie etwa heute von Norwegian Air Shuttle (NAS).Der nur ganz knapp dem Zusammenbruch entgangene norwegische Billigflieger habe gemeldet, dass die Passagierzahl im September um 248 Prozent habe gesteigert werden können. Die Kapazität sei indes um 154 Prozent erhöht worden. Die Auslastung sei um 20 Prozentpunkte auf 72,4 Prozent geklettert.Inwieweit NAS dem Turnaround nähergekommen sei, würden Anleger am 28. Oktober erfahren. Dann werde das Unternehmen seine Quartalszahlen vorlegen. Das Management der Airline sei indes weiterhin zuversichtlich, dass man die Umsätze in den kommenden Quartalen wieder deutlich steigern könne. Auch die Analysten hätten sich zuletzt mehrheitlich optimistisch gezeigt und würden dem ehemaligen Pleite-Kandidaten mittlerweile wieder zutrauen, im kommenden Jahr schwarze Zahlen zu erzielen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link