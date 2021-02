Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (26.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) unter die Lupe.Die schwer angeschlagene norwegische Fluggesellschaft Norwegian habe im Schlussquartal 2020 einen Milliardenverlust gemacht. Das Minus in den letzten drei Monaten des abgelaufenen Jahres habe unter dem Strich 16,6 Milliarden Norwegische Kronen (1,6 Milliarden Euro) betragen, wie die Billig-Airline am Freitag mitgeteilt habe.In dem Zeitraum seien im Zuge von Corona-Pandemie und Reisebeschränkungen nur noch 574.000 Kunden mit Norwegian geflogen, was einem Rückgang um 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprochen habe. Von den 131 Flugzeugen der Norwegian-Flotte seien durchschnittlich nur 15 in Betrieb gewesen."2020 ist ein außerordentlich schwieriges Jahr für die gesamte Flugbranche und für Norwegian gewesen", habe Konzernchef Jacob Schram resümiert. Das Ergebnis des Schlussquartals komme deshalb nicht überraschend. Die Fluglinie biete künftig keine Langstreckenflüge mehr an und wolle sich stattdessen auf Kurzstrecken in Europa und vor allem in Skandinavien konzentrieren.Ob der Billigflieger Norwegian Air Shuttle, der in der denkbar schlechtesten Verfassung in die schlimmste Krise der Geschichte der Luftfahrt gerutscht sei (man habe schon vor Corona tiefrote Zahlen geschrieben), am Ende tatsächlich überleben werde, stehe noch komplett in den Sternen.Die Aktie ist und bleibt daher ausnahmslos nur für ganz hartgesottene Zocker geeignet, die darauf setzen, dass der Kurs im Sog von Lufthansa, TUI & Co mit nach oben gezogen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Konservative Anleger sollten hingegen weiterhin die Finger von der Aktie lassen. (Analyse vom 26.02.2021)Mit Material von dpa-AFX