Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

2,18 EUR +21,11% (26.05.2021, 13:28)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

22,105 NOK +16,96% (26.05.2021, 13:22)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (26.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) unter die Lupe.Nachdem die Lufthansa-Aktie im Zuge des Beteiligungs-Verkaufs der Thiele-Erben am Freitag stark unter Druck geraten sei, stabilisiere sich der MDAX-Titel im heutigen Handel weiter. Dabei helfe der leicht steigende Optimismus auf einen Sommer, in dem in Europa wieder deutlich mehr Reisen möglich seien als derzeit. Den Vogel unter den Airline-Aktien schieße aber auch heute wieder Norwegian Air Shuttle (NAS) ab.Denn die NAS-Papiere würden sich heute um mehr als 20 Prozent verteuern. Gestern sei es mit dem Kurs - wieder einmal - drastisch bergab gegangen. An der Heimatbörse in Oslo sei die Aktie sogar zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt worden. Nach der Wiederaufnahme habe sich der Kurs bereits wieder deutlich erholen können.Offenbar würden allmählich wieder mehr Anleger damit rechnen, dass das Insolvenzverfahren abgeschlossen werden könne und NAS wieder eine Zukunft habe. Dann wolle der Billigflieger mit einem dramatisch verringerten Personal und einer stark geschrumpften Flotte wieder so bald wie möglich zumindest auf operativer Basis schwarze Zahlen schreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link