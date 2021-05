Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (25.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld könne die Aktie der Lufthansa leicht zulegen. Meldungen zum Unternehmen gebe es heute zahlreiche. In diesen gehe es aber hauptsächlich um das Gebaren der weißrussischen Regierung - politisch natürlich hochbrisant, rein ökonomisch betrachtet würden die jüngsten Geschehnisse kaum größeren Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Regelrecht spektakulär gehe es dagegen - wieder einmal - beim Konkurrenten Norwegian Air Shuttle zu.So knicke der Kurs im heutigen Handel um mehr als 30 Prozent ein. Grund hierfür sei eine weitere Kapitalerhöhung des schwer angeschlagenen Konzerns. Das Unternehmen emittiere nun weitere 596 Millionen Aktien zu einem Preis von nur 6,26 Norwegische Kronen (umgerechnet knapp 0,63 Euro). Zudem könnten durch Bezugsrechte weitere 63 Millionen Aktien auf den Markt kommen, was den Kurs der "alten" Aktien natürlich schwer belaste. An der Heimatbörse sei der Handel mit den Norwegian-Anteilen bereits gestoppt worden.In der Vorwoche sei bekannt gegeben worden, dass die schon vor Corona um ihre Existenz kämpfende Billig-Airline gerettet werden könne. Denn bis zum Ende der Beschwerdefrist habe es keine Einwände gegen den Rettungsplan des Unternehmens, der Regierung sowie der Gläubiger gegeben.Die Aktie von Norwegian Air Shuttle sei nach wie vor ein äußerst heißes Eisen. Konservative Anleger sollten daher weiterhin die Finger von der Aktie lassen. Das Papier ist allenfalls für hartgesottene Zocker geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer auf das Comeback wetten will, sollte diese Spekulation unbedingt mit einem Stopp knapp unter dem Tief bei 1,20 Euro absichern. (Analyse vom 25.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link