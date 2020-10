Bonn (www.aktiencheck.de) - Die norwegische Regierung dürfte in diesem Jahr einen Rekordbetrag aus ihrem 1,1 Billionen US-Dollar schweren staatlichen Pensionsfonds abziehen, um den durch die COVID-19-Krise ausgelösten "schweren Konjunkturrückschlag" zu bekämpfen, so die Analysten von Postbank Research.



Wie das Finanzministerium gestern bekannt gegeben habe, werde damit gerechnet, dass das sogenannte strukturelle Nicht-Öl-Haushaltsdefizit, das keine Steuereinnahmen aus dem Ölsektor berücksichtige, in diesem Jahr auf 3,9 Prozent des Staatsfonds ansteigen werde, verglichen mit 2,9 Prozent im Jahr 2019. Daher werde erwartet, dass die Transfers aus dem Fonds ein Allzeithoch von 433 Milliarden Norwegische Kronen (46 Milliarden US-Dollar) in diesem Jahr und 371 Milliarden Kronen im Jahr 2021 erreichen würden. Obwohl Norwegen vergleichsweise gut durch die Krise gekommen sei, habe Finanzminister Jan Tore Sanner in der Erklärung betont: "Die Coronavirus-Pandemie hat den schwersten Rückschlag für die norwegische Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg verursacht." In den neuen Prognosen gehe die Regierung daher davon aus, dass die Wirtschaft des Festlandes, bereinigt um Norwegens Öl- und Offshore-Industrie, in diesem Jahr um 3,1 Prozent schrumpfen werde, bevor sie 2021 wieder um 4,4 Prozent wachse.



Die Norwegische Krone weise unter den G10-Währungen dieses Jahr die schlechteste Performance gegenüber dem US-Dollar auf und habe auch gegenüber dem Euro keine Stärke zeigen können. Die fortschreitende Konjunkturerholung sowie die Stabilisierung des Ölsektors sollten zukünftig allerdings für Rückenwind bei der Norwegischen Krone sorgen. (08.10.2020/ac/a/m)



