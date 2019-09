Tradegate-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:

Kurzprofil Northern Star Resources Ltd.:



Northern Star Resources Ltd. (ISIN AU000000NST8 / WKN A0BLDY, Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Goldproduktion und Exploration. Zu den Goldvorkommen von Northern Star Resources Ltd. zählen Jundee, Kundana, Kanowna Belle und Paulsens. (18.09.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Northern Star Resources-Aktienanalyse des Analysten Tim McCormack von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tim McCormack vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Northern Star Resources Ltd. ( ISIN AU000000NST8 WKN A0BLDY , Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) nunmehr zum Kauf.Northern Star Resources Ltd. habe mitgeteilt 30 Mio. USD in den Pogo Verarbeitungsanlage investieren zu wollen. Die jährliche Kapazität solle um 30% erhöht werden. Anfang 2021 könnte das Projekt abgeschlossen sein. Die Analysten von Canaccord Genuity sehen die Strategie des Unternehmens als intakt an. Das Management sei offensichtlich hinsichtlich des Explorationspotenzials sehr zuversichtlich.Die Produktionsplanungen für 2020 hätten weiterhin Bestand. Analyst Tim McCormack berücksichtigt die Investitionen im Bewertungsmodell und hält die Finanzausstattung von Northern Star Resources für vollkommen ausreichend, um die Arbeiten abzuschließen. Die verbreiterte Pogo-Produktionsbasis gebe Anlass das Kursziel von 11,25 auf 11,95 AUD heraufzusetzen. Nach dem Kursverfall seit Juni ergebe sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit, insbesondere auch wegen eines positiven Goldpreisumfelds und eines verbesserten Produktionsausblicks.In ihrer Northern Star Resources-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel von "hold" auf "buy" hoch und heben das Kursziel von 9,00 auf 11,05 AUD an.Börsenplätze Northern Star Resources-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:6,93 EUR +1,93% (18.09.2019, 11:06)