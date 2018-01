Tradegate-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:

Kurzprofil Northern Star Resources Ltd.:



Northern Star Resources Ltd. (ISIN AU000000NST8 / WKN A0BLDY, Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Goldproduktion und Exploration. Zu den Goldvorkommen von Northern Star Resources Ltd. zählen Jundee, Kundana, Kanowna Belle und Paulsens.

(30.01.2018/ac/a/a)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Northern Star Resources-Aktienanalyse des Analysten Tim McCormack von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tim McCormack vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Northern Star Resources Ltd. ( ISIN AU000000NST8 WKN A0BLDY , Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) weiterhin zu halten.Die Ergebnisse von Northern Star Resources Ltd. für das Dezember-Quartal seien etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im Hinblick auf die Guidance liege das Unternehmen aber weiterhin auf Kurs.Im Zuge einer Fortschreibung des Bewertungsmodells senken die Analysten von Canaccord Genuity das Kursziel für die Northern Star Resources-Aktie von 6,10 auf 6,05 AUD. Der Aktienkurs liege in der Nähe des Allzeithochs. Angesichts einer Kurs/NAV-Multiple von 1,03 sieht Analyst Tim McCormack den Titel als fair bewertet an.In ihrer Northern Star Resources-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "hold" ein.Börsenplätze Northern Star Resources-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:3,74 EUR -4,10% (30.01.2018, 15:38)