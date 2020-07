Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Northern Data-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Northern Data-Aktie:

46,60 EUR -5,67% (16.07.2020, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs Northern Data-Aktie:

47,70 EUR -9,32% (16.07.2020, 14:16)



ISIN Northern Data-Aktie:

DE000A0SMU87



WKN Northern Data-Aktie:

A0SMU8



Ticker-Symbol Northern Data-Aktie:

NB2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Northern Data-Aktie:

NDTAF



Kurzprofil Northern Data AG:



Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Die Northern Data AG bietet Lösungen in Bereichen wie Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining, Game Streaming und anderen an. (16.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Northern Data-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) unter die Lupe.Die Northern Data-Aktie sei am Mittwoch nach Veröffentlichung eines kritischen Berichts eingebrochen. Das Unternehmen, dessen Aktie sich innerhalb weniger Monate im Wert vervielfacht habe, reagiere am Donnerstag mit einer Erläuterung und weise alle Vorwürfe zurück. An der Börse jedoch verfehle das Dementi seine Wirkung: Der Titel breche erneut zweistellig ein.34 Prozent Minus. Der Absturz der Northern Data-Aktie am Mittwoch habe viele erschüttert. In den Monaten zuvor sei das Papier wie an der Schnur gezogen auf immer neue Hochs gestiegen. Dem Absturz am Mittwoch vorausgegangen sei ein kritischer Bericht eines unbekannten Autors auf der Plattform "medium.com". Er stelle das Geschäftsmodell sowie die Prognosen des Unternehmens in Frage und richte Fragen an den Vorstand. Am Donnerstag reagiere das Unternehmen.Die Northern Data-Aktie habe im Frühhandel am Donnerstag zunächst zu einer Erholung angesetzt und sei in der Spitze bis auf 58,80 Euro (Tradegate) geklettert. Die Erklärung des Unternehmens habe dann die zweite Abwärtswelle ausgelöst. Die Firma gebe in einem Statement überwiegend wieder, was zuvor schon im Rahmen eines FAQ kommuniziert worden sei. Die Vorwürfe würden in aller Vehemenz als "aggressive Verleumdungskampagne" zurückgewiesen.In Zuschriften an die AKTIONÄR-Redaktion würden Leser ebenso wie Anleger in zahlreichen Forenbeiträgen und Sozialen Netzwerken, allen voran Twitter, die Art und Weise der Veröffentlichung auf der Plattform "medium.com" kritisieren. Der Autor gebe sich als "Ken L." aus. Wer hinter dem anonymen Kurznamen stecke, sei nicht weiter bekannt. Dem Autor werde Eigeninteresse unterstellt. Dabei sei die Vorgehensweise keinesfalls ungewöhnlich. Auch bei früheren Veröffentlichungen ähnlichen Inhalts bzgl. anderer Unternehmen seien Autoren von kritischen Berichten nicht selten zunächst ebenfalls anonym aufgetreten. Eines der prominentesten Beispiele finde sich etwa auf der Plattform "valueandopportunity.com" zum Fall Wirecard.Wer Northern Data-Aktien halte, sollte evtl. angelaufene Gewinne mitnehmen. Es sei davon auszugehen, dass der gestrige Bericht nur der Auftakt einer längeren Attacke gewesen sei. Der Titel habe sich nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR befunden. Eine detaillierte Einschätzung zu den Vorwürfen folge.Bis die Vorwürfe entkräftet sind, bleibt die Aktie Spielball der Spekulanten - und ist damit kein seriöses Investment, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2020)