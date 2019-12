XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,83 EUR +1,34% (05.12.2019, 10:33)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.12.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.In Deutschland diskutiere die Politik nach wie vor darüber, wie der schwächelnde Windausbau wieder auf Vordermann gebracht werden könne. Mit der 1.000-Meter-Abstandsregel drohe man sich dabei, aber selbst ins Bein zu schießen. Der Boom in anderen Ländern sorge jedoch dafür, dass die Auftragsbücher der Turbinenbauer trotzdem voll seien. Nordex freue sich nun über einen weiteren Auftrag aus der Türkei.Nach dem Auftrag in Mexiko am Mittwoch folge nun bereits der nächste Schlag. An den vollen Auftragsbüchern gebe es bei Nordex vorerst nichts zu rütteln. Der deutsche Turbinenbauer müsse nun in den kommenden Monaten beweisen, dass er nach der Abarbeitung der weniger lukrativen Altaufträge auch das Margenproblem in den Griff bekomme. Dann stehe einer Rally der Nordex-Aktie nichts mehr im Weg, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,80 EUR +1,03% (05.12.2019, 10:47)