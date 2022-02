Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,64 EUR +12,11% (28.02.2022, 20:40)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,91 EUR +13,56% (28.02.2022, 17:36)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.02.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nachdem der Kurs der Nordex-Aktie heute mit einem Plus von rund 20 Prozent zeitweise zu den führenden Börsenwerten gehört habe, würden am Abend die Gewinne bröckeln. Das dürfte auch mit einer aus Anlegersicht zweischneidigen Entscheidung zu tun haben, hinter der ein ungelöstes, hartnäckiges Problem des Unternehmens stecke.Der Windkraftanlagen-Hersteller wolle seine Rotorblatt-Fertigung am Standort Rostock Ende Juni einstellen. Davon seien rund 600 Mitarbeiter betroffen, habe das Unternehmen heute mitgeteilt. Als Begründung habe die Firma ein schwieriges Wettbewerbsumfeld und eine Verschiebung der Nachfrage nach größeren Rotorblättern genannt.Unternehmenssprecher Felix Losada habe betont, dass Nordex einem weltweiten Wettbewerb ausgesetzt sei. Das Unternehmen müsse bei den Preisen mithalten können, bei den hohen Entstehungskosten in Deutschland sei dies nicht möglich. "Wir können uns diesem Trend nicht entziehen. Wir haben keine Alternative."Nordex habe vergangenes Jahr wegen gestiegener Kosten für Rohstoffe und Transporte Verluste verbuchen müssen. Nach den ersten neun Monaten habe 2021 ein Verlust von fast 104 Millionen Euro zu Buche gestanden.(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nordex.