ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (02.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Der Dauerbrenner des Jahres 2019 laufe und laufe und laufe. Der Katalysator in Form des zuletzt immerwieder beschriebenen verschachtelten Kursmusters wirke weiterhin als der erwartete Kurstreiber. Mit dem Bruch des Abwärtstrends seit dem Jahreswechsel 2015/16 (akt. bei 13,75 EUR) sei in der abgelaufenen Woche ein weiteres konstruktives Signal hinzugekommen. Aus der Höhe der großen Bodenbildung ergebe sich unverändert ein Kursziel im Bereich der nächsten markanten Widerstandszone aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 16,78 EUR) sowie den verschiedenen Hochs und Tiefs bei rund 17 EUR. Helfen beim Erreichen dieses Zielkorridors könnte die hohe Relative Stärke des Papiers - dieser trendfolgende Indikator weise sogar den höchsten Wert aller im "HSBC Trendkompass" gefilterten deutschen Aktien auf. Da der Titel in den letzten Monaten allerdings eine bemerkenswerte Rally auf das Börsenparkett gelegt habe, gewinne auch das Stoppmanagement zusehends an Bedeutung. Um bisher aufgelaufene Kursgewinne zu sichern, könnten Anleger den Stopp für bestehende Long-Positionen auf das Niveau des o. g. ehemaligen Abwärtstrends nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:15,02 EUR +3,02% (01.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:15,39 EUR +2,60% (02.04.2019, 08:43)