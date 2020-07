Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.07.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex bekomme eine Kreditbürgschaft über gut 104 Mio. Euro vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Damit solle ein Kredit über 116 Mio. Euro zu 90% abgesichert werden, wie das Finanz- und das Wirtschaftsministerium am Donnerstag gemeinsam nach einer Sondersitzung des Schweriner Kabinetts mitgeteilt hätten.Der Antrag auf Staatshilfe sei nicht gänzlich überraschend gekommen und habe auch für keinen starken Abverkauf bei der Nordex-Aktie gesorgt. Dennoch gerate der TecDAX-Titel peu à peu unter Druck und notiere mittlerweile wieder unter der 9-Euro-Marke. Nur spekulative Anleger könnten vor den Zahlen am 13. August auf eine schnelle Erholung setzen. Der Turnaround brauche noch mehr Zeit, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,95 EUR -0,83% (30.07.2020, 13:52)