Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (31.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Finanzausschuss des Schweriner Landtags habe der Millionen-Bürgschaft für den Windkraftanlagen-Hersteller Nordex mehrheitlich zugestimmt. Die AfD als größte Oppositionsfraktion habe am Freitag gegen die Staatshilfe für den Konzern votiert, dessen größter Einzelaktionär der spanische Konzern Acciona sei.Mit dem Votum des Ausschusses sei der Weg frei für eine Bürgschaft in Höhe von rund 104 Millionen Euro, mit der ein Kredit über 116 Millionen Euro zu 90 Prozent vom Land abgesichert werde. Am Tag zuvor habe das Kabinett zugestimmt.Insgesamt benötige das Unternehmen der Landesregierung zufolge staatliche Bürgschaften für einen Betriebsmittelkredit in Höhe von 350 Millionen Euro. Für die Hälfte davon - 175 Millionen Euro - solle der Bund bürgen, für 116 Millionen Euro das Land MV und für den Rest die Hansestadt Hamburg.Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD, Dirk Lerche, habe zum Nein seiner Partei gesagt: "Die entscheidenden Fragen sind, ob das Geld im Land bleibt und damit Arbeitsplätze der Zukunft gerettet werden. Die Antwort haben wir nicht erhalten." Die Aussagen des Ministeriums und der Geschäftsführung im Finanzausschuss hätten die AfD nicht überzeugen können, dem Nordex-Antrag zuzustimmen. "Wenn internationale Banken und private Investoren zusätzliche Landesbürgschaften sehen wollen, ist das Vertrauen in diesen Wirtschaftszweig wohl nicht so groß." Zudem zahle Nordex in Rostock nicht einmal Tariflöhne.Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Egbert Liskow, habe nach der Sondersitzung des Finanzausschusses verlangt, dass mit dem Ja zur Landesbürgschaft Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern gesichert und geschaffen würden. "Eine Hand wäscht die andere", habe er gesagt. "Unser Bundesland ist zum Beispiel absolut qualifiziert für die von Nordex angestrebte Forschung und Entwicklung." Nordex beschäftige am Standort Rostock mehr als 1.600 Mitarbeiter.Mit der Staatshilfe verschaffe sich Nordex finanziellen Spielraum. Doch das Risiko bleibe hoch, solange der Konzern rote Zahlen schreibe. Nur spekulative Anleger setzen vor den Zahlen am 13. August auf eine schnelle Erholung - der Turnaround braucht noch mehr Zeit, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 31.07.2020)Mit Material von dpa-AFX