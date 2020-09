XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,39 EUR +0,80% (14.09.2020, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,37 EUR +0,98% (14.09.2020, 10:34)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.09.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Auftragslage in der Windbranche bleibe nach wie vor gut. Auch der Turbinenbauer Nordex habe in den vergangenen Monaten immer wieder neue Aufträge vermelden können. Vor allem die neue Turbinenserie Delta4000 komme am Markt gut an. Nun habe der Konzern wie geplant die erste Anlage des Typs N149/5.X errichtet.Im Frühjahr 2019 habe Nordex mit den Turbinen das Segment der 5-Megawatt-Anlagen anvisiert. Nun gehe die erste Anlage in einem Windpark bei Potsdam pünktlich in Betrieb, wie der Konzern am Montag mitgeteilt habe. Inzwischen habe Nordex für die N149/5.X seit der Markteinführung Aufträge über 800 Megawatt erhalten.An der Börse warte die Aktie derweil weiter auf den charttechnischen Ausbruch. Nach wie vor notiere der SDAX-Titel knapp oberhalb der 11,00-Euro-Marke. Das Corona-Erholungshoch bei 11,80 Euro sei aber nach wie vor nicht überwunden worden. Erst mit dem Sprung über diese Marke wäre ein nachhaltiger Befreiungsschlag und der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen zu erwarten.Spekulative Anleger können auf dieses Szenario setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: