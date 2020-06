XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.06.2020/ac/a/t)



Der deutsche Windkraftanlagen-Hersteller plane Kreisen zufolge den Verkauf einiger europäischer Windparkprojekte. Damit wolle Nordex von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien profitieren, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Demnach sucht der Konzern derzeit mit Beratern nach Interessenten für ein Projektportfolio, das sich kurz vor der Bauphase befinde, u.a. in Frankreich. Damit könne Nordex bis zu 300 Mio. Euro einnehmen. Die zum Verkauf stehenden Projekte sollten nach ihrer Fertigstellung eine Kapazität von bis zu 200 Megawatt haben, habe es geheißen. Der Verkauf beinhalte auch einige Projekte, die sich noch in einer früheren Phase befinden würden.Erste Angebote sollten in dieser Woche eingehen. Interessenten könnten u.a. Infrastrukturfonds, Versorger und andere Energieunternehmen sein. Es sei allerdings nicht sicher, ob es tatsächlich zu einem Verkauf komme. Nordex habe die Informationen nicht kommentieren wollen.Nordex habe derweil voll Auftragsbücher. In den vergangenen Tagen habe das Unternehmen erneut gleich mehrere Neuaufträge vermelden können. Nun gelte es, diese auch in profitable Umsätze umzuwandeln. Das Margenproblem verhindere bislang eine stärkere Entwicklung der Nordex-Aktie. Mit der neuen Turbinengeneration Delta4000 solle sich das jedoch ändern und die Profitabilität deutlich steigen.(Mit Material von dpa-AFX)