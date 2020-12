XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,57 EUR -6,73% (02.12.2020, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,62 EUR -0,75% (02.12.2020, 09:34)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (02.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Überraschend habe der deutsche Turbinenbauer am Dienstag eine erneute Kapitalerhöhung angekündigt. Platziert worden seien knapp 11 Mio. Aktien zu 18,90 Euro - rund 5% unter dem Schlusskurs. Entsprechend gerate der SDAX-Titel am heutigen Mittwoch auch unter Druck und falle etwa in den Bereich des Platzierungspreises.Rund 200 Mio. Euro brutto nehme Nordex mit dem Schritt ein. Verwendet werden solle das Geld zur weiteren Unterstützung des zukünftigen Wachstums und zur Stärkung der Bilanz. Auch der Ankeraktionär Acciona habe sich an der Kapitalerhöhung beteiligt.Nordex schreibe nach wie vor rote Zahlen, frisches Kapital könne da nicht schaden. Dennoch komme der Schritt überraschend, nachdem Finanzchef Christoph Burkhard noch Anfang November gegenüber dem "Aktionär" betont habe, dass "wir uns mit unserer Finanzierungsstruktur auch mittelfristig gut aufgestellt" sehen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: