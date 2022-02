Börsenplätze Nordex-Aktie:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (21.02.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der deutsche Turbinenbauer komme schon lange auf keinen grünen Zweig. Trotz steigender Umsätze schaffe es Nordex nicht, schwarze Zahlen zu schreiben. Jetzt wolle das Unternehmen womöglich zum letzten Strohhalm greifen: Man prüfe die Zukunft seiner Rostocker Produktionsstandorte.Die Geschäftsführung habe den Betriebsräten mitgeteilt, dass es diesbezüglich Überlegungen über Veränderungen gebe, habe Stefan Schad, Geschäftsführer der Gewerkschaft IG-Metall Rostock und Schwerin, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Die Aussage sei gewesen, dass noch keine abschließende Entscheidung getroffen worden sei. Zuerst habe die "Ostsee-Zeitung" über eine mögliche Verlagerung von Produktionskapazitäten aus dem einzigen deutschen Produktionsstandort Rostock ins Ausland berichtet.Von Nordex habe es geheißen, man überprüfe Kernprozesse regelmäßig. "Dazu gehören auch unsere Produktions- und Beschaffungsabläufe." An Spekulationen beteilige man sich nicht. Das Schweriner Wirtschaftsministerium habe erklärt, "es gibt noch keine offizielle Entscheidung. Wir sind in Gesprächen mit dem Unternehmen".Laut einem Unternehmenssprecher habe Nordex am Donnerstag die Arbeitnehmervertreter des Werks für Maschinenhäuser im spanischen La Vall d'Uixó informiert, dass das Unternehmen erwäge, seine Produktionstätigkeit an diesem Standort einzustellen.Nachdem der Kostendruck nicht nachlassen dürfte, dürfte es Nordex trotz steigender Auftragseingänge nicht in die Gewinnzone schaffen. Den Aktionären des Windanlagenherstellers würden deshalb weitere Verluste drohen, gerade wenn das Jahrestief unterschritten werden sollte. Anleger sollten bei Nordex an der Seitenlinie bleiben, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link