Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

16,12 EUR -6,22% (15.07.2021, 09:34)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,82 EUR -7,38% (15.07.2021, 09:20)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einer deutlichen Gewinnwarnung habe der Turbinenbauer Siemens Gamesa am Mittwoch für Verstimmung bei den Anlegern gesorgt. Auch der deutsche Rivale Nordex leide unter der Entwicklung. Die Vorzeichen stünden schlecht, dass sich die angestrebten Verbesserungen bei der Profitabilität bereits jetzt realisieren lassen würden.Siemens Gamesa habe bei den neuen, niedrigeren Margenzielen auf anziehende Rohmaterialpreise und höhere Anlaufkosten bei einem Onshore-Projekt in Brasilien hingewiesen. So bereite etwa die Entwicklung der Stahlpreise, die zuletzt massiv gestiegen seien, den Turbinenbauern große Sorgen. Gerade in Fundament und Türmen sei Stahl eines der wichtigsten Vorprodukte für die Branche.Nordex habe ohnehin seit Jahren noch stärker mit Margenproblemen zu kämpfen als die Wettbewerber - zumal der Margendruck in der Branche nach wie vor hoch sei. Die Gewinnwarnung von Siemens Gamesa erinnere nun wieder an die Probleme. Auch wenn sich Nordex ambitionierte Profitabilitätsziele gesetzt habe, seien das eben nur Ziele - der Beweis, dass diese erreicht werden könnten, fehle noch. Hinzu kämen weiter logistische Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, die angesichts der raschen Verbreitung der Delta-Variante vorerst nicht abebben dürften.Auch wenn die langfristigen Aussichten stimmen, sollten Anleger deshalb vorerst von einem Kauf absehen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer investiert ist, sollte unbedingt den Stopp bei 14,80 Euro beachten. (Analyse vom 15.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: