XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,52 EUR -1,31% (01.08.2019, 11:39)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,54 EUR -0,28% (01.08.2019, 11:54)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (01.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Schwache Zahlen von Siemens Gamesa hätten die gesamte Windbranche unter Druck gesetzt. Die Talfahrt der Nordex-Aktie habe sich dadurch noch einmal beschleunigt. Seit den starken Zahlen zum Auftragseingang Anfang Juli befinde sich die Aktie des Turbinenbauers auf dem Weg nach unten - das Minus betrage bereits knapp 30 Prozent. Und es würden weitere Verluste drohen.Trotz der Auftragsflut habe Siemens Gamesa beim Gewinn enttäuscht. Das Problem: Die mangelnde Profitabilität der Siemens-Tochter könnte zur Blaupause für Nordex werden. Denn die Kritiker des SDAX-Konzerns dürften sich bestätigt fühlen: Nordex sei im Gegensatz zu Wettbewerbern wie Vestas oder Siemens Gamesa nach wie vor unprofitabel. Und es deute wenig daraufhin, dass dem Margenproblem zeitnah Abhilfe geschafft werde.Nachdem die staatliche Förderung der Windkraft weltweit gekappt werde, würden die Turbinenbauer mit einem harten Preiswettbewerb kämpfen. Ohne garantierte Fördergelder werde mit niedrigen Preisen um die Aufträge gerungen. So würden in Zeiten von Energiewende und Klimaaktivismus zwar die Erlöse brummen - die Gewinne würden dabei allerdings auf der Strecke bleiben.Vor den Quartalszahlen am 14. August sollten Anleger nun an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Eine Enttäuschung bei der Profitabilität drohe. Windaktien würden dennoch en vogue bleiben. Branchenfavorit sei der Weltmarktführer Vestas. (Analyse vom 01.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: